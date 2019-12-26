Новый порядок организации питания действует в 39 воинских частях ВС Армении и АО Арцаха

Новый порядок организации питания уже действует в 39 воинских частях Вооруженных сил Армении и Армии обороны Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал начальник Генштаба Вооруженных сил Республики Армения Артак Давтян.

«Мы видим проблемы в этой области, но в целом мы довольны новой системой, а также положительным откликом со стороны войск. Проблемы связаны с поставками, но мы должны провести пилотные проекты, чтобы решить эти проблемы», - сказал Давтян.