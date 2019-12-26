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ВС Армении продолжат покупать оружия у российской компании ORSIS 

ВС Армении продолжат покупать оружия у российской компании ORSIS 

Вооруженные силы Армении продолжат приобретать оружие у российской военной компании ORSIS (Промтехнология). Как сообщает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал начальник Генштаба Вооруженных сил Республики Армения Артак Давтян.

«Существует более 80 соглашений о поставках оружия, некоторые из которых являются долгосрочными. В планах Генштаба нет изменений, и закупки у ORSIS также запланированы на следующий год. Купленное оружие уже у нас. Остальные вопросы находятся вне моей компетенции», - сказал Давтян, добавив, что большинство контрактов было подписано после смены власти.

Говоря о поставках оружия, начальник Генштаба подчеркнул, что контракт на поставку истребителей был подписан после смены власти. Коснувшись приобретения  тактического зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны ТОР, Давтян подчеркнул, что это стало результатом работы как бывших, так и действующих властей. Он сказал, что решение было, но оно было заморожено.




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БелТА

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