Геворг Лорецян освобожден с должности замминистра образования, науки, культуры и спорта

Геворг Лорецян освобожден с должности заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Напомним, что сотрудниками Службы национальной безопасности Республики Армения в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых в рамках осуществления функций, направленных на борьбу с коррупцией, 4 декабря 2019 г. по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах были подвергнуты приводу заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении, а также его водитель и президент одного из действующих в футбольных клубов, который одновременно является фактическим руководителем ряда компаний-поставщиков.

Согласно полученным предварительным данным, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта, оказав поддержку вышеуказанному хозяйствующему субъекту в тендерах, объявленных с целью приобретения спортивного инвентаря и спортивной одежды для нужд находящихся в ведении министерства учреждений, взамен через водителя достиг договоренности о получении взятки в особо крупных размерах.

Сразу после передачи хозяйствующим субъектом части суммы водителю заместителя министра они были задержаны. Материалы, подготовленные по факту очевидного преступления, были переданы в Следственный департамент СНБ Армении.