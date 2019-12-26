Скончался управляющий делами ЦК КПА, а затем МИД Грачик Карапетян

На 86-м году жизни скончался управляющий делами ЦК КПА, а затем Министерства иностранных дел Республики Армения Грачик Карапетян. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

“С глубокой скорбью и болью сообщаем, что 25 декабря на 86-м году жизни скончался управляющий делами ЦК КПА, а затем Министерства иностранных дел Республики Армения Грачик Карапетян.

С большой болью говорим весть об уходе из жизни нашего коллеги, который своим многолетним опытом, самоотверженностью и преданностью внес неоценимый вклад в дело формирования внешнеполитического ведомства независимой Республики Армения, одновременно являясь примером высокого профессионализма и патриотизма для многих поколений, работавших и работающих в МИД.

Грачик Ашотович Карапетян родился в 1933 году в Ереване. В 1956 г. окончил отделение геологии геологического факультета ЕГУ.

В 1962г. окончил аспирантуру Ленинградского института радиохимии академии наук СССР:

В 1974 - 1988г. занимал должность управляющего делами ЦК КПА, одновременно являясь и полномочным представителем Министерства внешнеэкономических связей СССР.

С 1991 по 1993 гг. работал управляющим делами МИД РА в Министерстве иностранных дел РА. В 1993 - 1997 гг. -заместитель начальника финансово-экономического управления МИД РА. В 1998 -1999 гг. - советником генерального секретаря МИД, директором административно-хозяйственного отделения. Ему был присвоен дипломатический ранг советника.

Память о Грачике Карапетяне всегда будет освещать и согревать души всех, кто его знал.

Выражаем наши глубокие соболезнования и поддержку членам семьи, родным и всем, кто скорбит о его потере.

Панихида по Грачику Карапетяну состоится 27 декабря с 18:00 до 20: 00 в церкви Сурб Ованес (Конд). Последнее прощание состоится 28 декабря в 12:30 в том же месте”, - говорится в сообщении МИД Армении.