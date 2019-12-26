Российско-украинские переговоры по газу начались в Вене, стороны встретились для реализации подписанного 20 декабря в Минске протокола по газовому сотрудничеству, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря", - сказал он.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко во вторник заявил, что 26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия документов. Он также выразил надежду на их подписание уже 27 декабря,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что рассчитывает на финализацию документов по транзиту газа через Украину на этих выходных.