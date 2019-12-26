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Давид Тоноян принял бывшего и нынешнего директоров Мемориального комплекса Сардарапат

Давид Тоноян принял бывшего и нынешнего директоров Мемориального комплекса Сардарапат

Министр обороны РА Давид Тоноян принял бывшего директора ГНКО
“Мемориальный комплекс Сардарапатской битвы, Национального музея этнографии и истории освободительной борьбы” Карена Аристакесяна и вновь назначенного на должность директора Карена Пахлеваняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Давид Тоноян поблагодарил Карена Аристакесяна за многолетнюю плодотворную работу, а новоназначенному директору Карену Пахлеваняну пожелал успехов и плодотворной работы на новом посту.




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БелТА

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