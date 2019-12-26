Давид Тоноян принял бывшего и нынешнего директоров Мемориального комплекса Сардарапат
16:35, 26 Декабрь, 2019
Министр обороны РА Давид Тоноян принял бывшего директора ГНКО
“Мемориальный комплекс Сардарапатской битвы, Национального музея этнографии и истории освободительной борьбы” Карена Аристакесяна и вновь назначенного на должность директора Карена Пахлеваняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.
Давид Тоноян поблагодарил Карена Аристакесяна за многолетнюю плодотворную работу, а новоназначенному директору Карену Пахлеваняну пожелал успехов и плодотворной работы на новом посту.