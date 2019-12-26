Forbes составил рейтинг самых удачливых российских миллиардеров

Один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин занял первое место в топ-5 самых удачливых российских миллиардеров в 2019 году по версии журнала Forbes.

По оценке издания, Потанин за год увеличил свое состояние более чем на треть. По состоянию на 24 декабря состояние миллиардера оценивалось в 23,8 миллиарда долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На втором месте рейтинга глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние за год увеличилось на 5,9 миллиарда долларов - до 27 миллиардов долларов на 24 декабря. Замыкает тройку лидеров президент "Лукойла" Вагит Алекперов — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,8 миллиарда долларов.

Четвертое место в рейтинге занял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко. Его состояние за год увеличилось на 4,1 миллиарда долларов, составив 22,7 миллиарда долларов. На последнее место рейтинга журнал поместил основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — прирост за год составил 3,8 миллиарда долларов. На 24 декабря его состояние оценивается в 20,2 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу, за прошедший год состояние пятерых самых удачливых участников российского списка Forbes в сумме увеличилось на 27 миллиардов долларов.