К шведским пенсионерам подселят мигрантов

К пенсионерам Швеции будут подселять молодых мигрантов в рамках программы интеграции иностранцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Авторы проекта SällBo заявляют, что он поможет пожилым людям избавиться от чувства одиночества, а мигрантам — привыкнуть к новой стране. Программа будет проходить в шведском городе Хельсингборг в специальных общежитиях. 31 квартиру выделят для пенсионеров, еще 20 — для мигрантов возрастом от 18 до 25 лет. Половина квартир предназначена для приезжих, которые живут с детьми,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Подобный способ расселения еще не практиковался ни в одной стране мира», — подчеркивают создатели проекта. Они отмечают, что часто мигранты в Швеции даже не контактируют с взрослыми и пожилыми местными жителями. Считается, что совместное проживание поможет приезжим лучше понимать шведское общество.