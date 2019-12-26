В Генеральной прокуратуре Армении обсуждены вопросы внедрения электронного правосудия

Заместитель генерального прокурора Армении Армен Арутюнян принял группу экспертов программ развития ООН. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы внедрения системы электронного правосудия, оцифровки уголовного судопроизводства, применяемые модели, осуществляемые в рамках программы модернизации общественного сектора, возможные проблемы, возникающие при внедрении единой системы, предоставление участникам уголовного судопроизводства возможности пользоваться инструментами электронного правосудия.

Приветствуя гостей, заместитель генерального прокурора РА отметил, что прокуратура РА активно вовлечена в процессы реформ, направленные на повышение эффективности системы уголовного правосудия, и придает важность сотрудничеству с международными организациями-партнерами в различных форматах.

Были представлены подходы межведомственной комиссии, обеспечивающей разработку и внедрение единой системы электронного правосудия по указанным вопросам, видение электронного правосудия, уже осуществленные в этом направлении законодательные и институциональные инициативы.

Армен Арутюнян отметил, что внедрение электронной системы осуществления уголовного производства предусмотрено осуществить параллельно процессу уже намеченного принятия нового Уголовно-процессуального кодекса РА.

В настоящее время с этой целью изучается опыт разных стран, предпринимаются меры по разработке более широкого технического задания.

Члены экспертной группы сочли важным активное инициативное участие прокуратуры в этом процессе.

С точки зрения обеспечения эффективности системы электронного правосудия, они подчеркнули обеспечение таких решений, которые обеспечат соответствие и взаимозависимость между досудебными и судебными производствами на электронной площадке, а также будут способствовать упрощению контроля и повышению эффективности над законностью уголовных производств.

В ходе встречи были затронуты также и другие вопросы, касающиеся методической и экспертной поддержки процесса.