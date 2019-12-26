Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому Самвел Погосян освобожден от должности первого заместителя командующего Армией обороны Республики Арцах и назначен командиром одного из объединений Армии обороны. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Другим указом президента Давид Манукян назначен первым заместителем командующего Армией обороны Арцаха.