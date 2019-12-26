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Давид Манукян назначен первым заместителем командующего Армией обороны Арцаха

Давид Манукян назначен первым заместителем командующего Армией обороны Арцаха

Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому Самвел Погосян освобожден от должности первого заместителя командующего Армией обороны Республики Арцах и назначен командиром одного из объединений Армии обороны. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Другим указом президента Давид Манукян назначен первым заместителем командующего Армией обороны Арцаха.




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