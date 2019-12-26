Крупный лесной пожар в Грузии

К тушению крупного лесного пожара у деревни Ормоци в Атенском ущелье в регионе Шида Картли подключены дополнительные силы и два вертолета пограничной полиции МВД Грузии, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщает, что на месте в непрерывном режиме работают около двухсот пожарных-спасателей из четырех регионов: Шида Картли, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети. Данных о площади территории, пострадавшей от огня, пока нет.

На месте создан рабочий штаб, которым руководят заместитель министра внутренних дел Иосиф Челидзе и глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Борьба с огнем продолжается.

Около шести гектаров плантаций орехов и хурмы сгорели в селе Нацулуку Загдидского района (регион Самегрело – Земо Сванети), сообщает Первый канал.

По информации местных жителей, изначально загорелся кустарник, однако из-за сильно ветра огонь распространился на близлежащие плантации, полностью уничтожив их.