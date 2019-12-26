Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

В Ереване произойдут изменения в организации дорожного движения

В Ереване произойдут изменения в организации дорожного движения

С целью улучшения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий 27 декабря 2019 года на перекрестке Тбилисского шоссе и безымянной улицы, ведущей с Тбилисского шоссе в административное здание апелляционного административного суда РА (Тбилисское шоссе, участок напротив адреса №13) будет изменение в организации дорожного движения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

В результате изменения на указанном перекрестке будет установлен светофорный объект, перекресток станет регулируемым, и впредь последовательность движения транспортных средств и передвижения пешеходов на данном перекрестке будет регулироваться сигналами светофора




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации