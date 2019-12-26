По факту пересечения Самвелом Узуняном границы возбуждено уголовное дело

По факту пересечения государственной границы Армении бывшим председателем суда общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк Самвелом Узуняном возбуждено уголовное дело по признакам служебной халатности. В ответ на запрос «Арменпресс» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении сообщили следующее.

“В условиях принятия мер по предотвращению возможного выхода с территории Республики Армения бывшего председателя суда общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк Самвела Узуняна, по факту его отъезда из РА через пограничный пункт “Звартноц”, должностными лицами, осуществляющими государственную службу, возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 315 Уголовного кодекса РА и принято в производство СС РА”,-отметили в отделе по связям с общественностью.

Бывший председатель суда общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк Самвел Узунян пересек государственную границу Армении и было принято решение об объявлении его в розыск.

Ранее в полиции сообщили, что в багаже Самвела Узуняна в аэропорту были обнаружены патроны, происхождение которых выясняется, однако пока не выяснено, где сейчас находится Узунян.

Высший судебный совет дал согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении бывшего председателя суда общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк Самвела Узуняна и лишение его свободы. Самвелу Узуняну предъявлено обвинение в получении взятки в $ 51 тыс.