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По факту пересечения Самвелом Узуняном границы возбуждено уголовное дело

По факту пересечения Самвелом Узуняном границы возбуждено уголовное дело

По факту пересечения государственной границы Армении бывшим председателем суда общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк Самвелом Узуняном возбуждено уголовное дело по признакам служебной халатности. В ответ на запрос «Арменпресс» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении сообщили следующее.

“В условиях принятия мер по предотвращению возможного выхода с территории Республики Армения бывшего председателя суда общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк Самвела Узуняна, по факту его отъезда из РА через пограничный пункт “Звартноц”, должностными лицами, осуществляющими государственную службу, возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 315 Уголовного кодекса РА и принято в производство СС РА”,-отметили в отделе по связям с общественностью.

Бывший председатель суда общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк Самвел Узунян пересек государственную границу Армении и было принято решение об объявлении его в розыск.

Ранее в полиции сообщили, что в багаже Самвела Узуняна в аэропорту были обнаружены патроны, происхождение которых выясняется, однако пока не выяснено, где сейчас находится Узунян.

Высший судебный совет дал согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении бывшего председателя суда общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк Самвела Узуняна и лишение его свободы. Самвелу Узуняну предъявлено обвинение в получении взятки в $ 51 тыс.




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