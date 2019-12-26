Председатель НС встретился с защитником прав человека Арманом Татояном

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 26 декабря встретился с защитником прав человека Арманом Татояном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, спикер парламента и омбудсмен обобщили завершающийся год. А.Мирзоян подчеркнул, что сотрудничество НС и офиса Защитника прав человека (ЗПЧ) в 2019 г. оказалось более чем успешным. В этом контексте он охарактеризовал символичным проведение в стенах НС юбилейной международной конференции в связи с 15-летием офиса ЗПЧ, в которой участвовали гости из Армении и ряд иностранных партнеров.

А.Татоян подчеркнул успешное и все более развивающееся сотрудничество с НС. Он поблагодарил А.Мирзояна за содействие и сотрудничество, заметив, что мероприятие к 15-летию офиса ЗПЧ на столь высоком уровне невозможно было осуществить без поддержки НС. Защитник прав человека отметил, что иностранные коллеги были весьма впечатлены мероприятием, а также вниманием, месседжами и политической волей руководства НС и Армении.

Омбудсмен также подчеркнул совместную работу по законодательным проектам, сотрудничество с отдельными депутатами и парламентскими комиссиями, обмен информацией по посещаемым депутатами местам заключения и т.д.

“С огромной признательностью хотел бы отметить, что наша совместная работа способствует решению проблем”, - подчеркнул А.Татоян.