Комиссия НС Армении за 6 месяцев одобрила ратификацию 9 международных договоров

Постоянная комиссия НС по внешним связям за последние 6 месяцев дала положительные заключения по ратификации 9 международных договоров. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал председатель комиссии Рубен Рубинян.

“Комиссия НС по внешним связям за последние 6 месяцев дала положительные заключения ратификации 9 международных договоров, в том числе Соглашения об отмене визового режима между Арменией и Китаем и Соглашения об упрощении визового режима между Арменией и Данией. Комиссия также приняла решение дать положительное заключение по созданию группы дружбы Армения – Сингапур”, - сказал Рубинян.

Он напомнил, что в прошлом полугодии одобрение идеи заключения Межпарламентского меморандума с Гватемалой уже дало свои результаты. В частности, вице-президент гватемальского конгресса по приглашению Лены Назарян посетил Армению, в рамках визита посетил также Арцах, встретился с председателем парламента Арцаха. Думаю, что это большой сдвиг в наших отношениях с парламентами стран Центральной Америки”, - сказал Рубинян.