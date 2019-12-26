Премьер-министр РА принял родственников погибшего военнослужащего Артура Аджамяна

Родственники погибшего военнослужащего Артура Аджамяна 26 декабря перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване, требуя встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном. Как сообщает «Арменпресс», родственники погибшего военнослужащего требуют выяснить, при каких обстоятельствах скончался Артур Аджамян.

Согласно сообщению Следственного комитета, по факту смертельного огнестрельного ранения военнослужащего Артура Ишхановича Аджамяна возбуждено уголовное дело по признакам попытки убийства двух и более лиц.

Родственники считают, что это попытка замять дело, потому что в некоторых СМИ распространяется версия самоубийства.

Представитель правопреемника погибшего военнослужащего Артура Аджамяна Айарпи Саркисян в беседе с журналистами отметила, что у военнослужащего было ранение на лбу и на затылке. “То есть, нелогично, что он мог поранить сам себя. Его нашли в яме в 740 метрах от раненого военнослужащего”,- сказала она.

Советник премьер-министра Наири Саркисян вышел к родным погибшего военнослужащего и сказал, что они могут подняться в его кабинет, поговорить, затем он представит их требование премьер-министру РА, будет назначен день и час, и они встретятся.

Родственники ответили, что у них лишь одно требование - встретиться с премьер-министром.

Поговорив с премьер-министром, Наири Саркисян передал родным, что с премьер-министром РА могут встретиться мать, дядя и дедушка погибшего военнослужащего. В настоящее время проходит встреча родственников погибшего военнослужащего с премьер-министром Армении.

Согласно сообщению Министерства обороны Арцаха, Артур Аджамян со смертельным огнестрельным ранением был обнаружен 2 декабря в 6:50 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в северо-восточном направлении. Его сослуживец 20-летний Давид Меликбекян был ранен.