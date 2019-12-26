Министр образования Италии подал в отставку из-за нехватки финансирования школ

Министр образования Италии Лоренцо Фиорамонти передал главе правительства Джузеппе Конте письмо с просьбой об отставке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг новостной канал Rai News 24.

По данным канала, причина отставки - в нехватке финансирования образовательных учреждений: школ и университетов. Канал напоминает, что Фиорамонти грозил уходом из правительства в случае, если в бюджете на следующий год не будут заложены €3 млрд по статье "образование". Финансовый документ одобрили в начале недели, и требуемые средства изысканы не были.

Фиорамонти представляет одну из правящих партий - "Движение "5 звезд". Канал не исключает, что он выйдет из него и учредит собственную партию.