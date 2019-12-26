Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в формате, аналогичном "нормандскому", отметил, что этот формат уникален и был создан для Украины, с Грузией же структура проблем иная, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата".

"Нормандский формат - уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии... Структура проблемы иная, поэтому у каждой структуры должен быть свой формат", - сказал Песков.