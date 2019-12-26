Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

Военнослужащие, пострадавшие в результате действий противника, получат компенсацию

Военнослужащие, пострадавшие в результате действий противника, получат компенсацию

Правительство одобрило изменения в Законе РА “О возмещении ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите РА", согласно которым в случаи возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих, включаются и случаи, имевшие место в результате наступательных действий противника.

Как сообщает «Арменпресс», министр обороны Давид Тоноян отметил, что в истории Вооруженных сил бывали случаи, когда ущерб жизни или здоровью военнослужащих со стороны противника был причинен не в условиях непосредственных боевых действий, не на боевом дежурстве, или не при выполнении специального задания. Подобные случаи имели место в результате дальнего обстрела противника или действий диверсионно-разведывательной группы в глубине страны. Начиная с 2008 года, вследствие наступательных действий противника жизни или здоровью 10 военнослужащих был нанесен ущерб. В подобных случаях ранение военнослужащего определено как случай, произошедший в рамках выполнения служебных обязанностей, что, по сути, не характеризует реальное обстоятельство соответствующего случая и в плане социальной защищенности не обеспечивает адекватного состояния”, - сказал министр.

По словам Давида Тонояна, это несправедливо. “Совет попечителей примет соответствующее решение и распространит урегулирование на случаи от 1998 года”,- сказал он.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации