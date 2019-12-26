Военнослужащие, пострадавшие в результате действий противника, получат компенсацию

Правительство одобрило изменения в Законе РА “О возмещении ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите РА", согласно которым в случаи возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих, включаются и случаи, имевшие место в результате наступательных действий противника.

Как сообщает «Арменпресс», министр обороны Давид Тоноян отметил, что в истории Вооруженных сил бывали случаи, когда ущерб жизни или здоровью военнослужащих со стороны противника был причинен не в условиях непосредственных боевых действий, не на боевом дежурстве, или не при выполнении специального задания. Подобные случаи имели место в результате дальнего обстрела противника или действий диверсионно-разведывательной группы в глубине страны. Начиная с 2008 года, вследствие наступательных действий противника жизни или здоровью 10 военнослужащих был нанесен ущерб. В подобных случаях ранение военнослужащего определено как случай, произошедший в рамках выполнения служебных обязанностей, что, по сути, не характеризует реальное обстоятельство соответствующего случая и в плане социальной защищенности не обеспечивает адекватного состояния”, - сказал министр.

По словам Давида Тонояна, это несправедливо. “Совет попечителей примет соответствующее решение и распространит урегулирование на случаи от 1998 года”,- сказал он.