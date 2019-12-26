С 1 января пенсии всех видов повысятся в среднем на 10%

С 1 января 2020 года в Армении все виды пенсий увеличатся в среднем на 10%. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян отметила, что, согласно программе правительства, размеры государственных пенсий будут периодически увеличиваться, обеспечивая прогрессивный рост средней пенсии по отношению к инфляции. Периодическое увеличение размеров государственной пенсии среднесрочной расходной программой 2020 - 2022 гг. установлен расходный приоритет социальной сферы.

“Мы уже заявляли, что с 2020 года пенсии в среднем повысим на 10%. Следовательно, сегодняшним проектом мы предлагаем следующие изменения. Размер основной пенсии, в том числе и для расчета размера военной пенсии вместо 16 тысяч драмов установить 18 тысяч драмов, стоимость 1 года трудового стажа за первые 10 лет вместо 800 драмов установить 950 драмов. Расчет 1 года военной службы вместо 1500 драмов установить 1600 драмов, размер военной пенсии по инвалидности военнослужащего рядового состава обязательной военной службы в случае первой группы вместо 36 тысяч драмов установить 40 тысяч драмов, в случае второй группы вместо 26 тысяч драмов - 30 тысяч драмов, и в случае третьей группы вместо 25 500 драмов установить 27 тысяч драмов”, - сказала министр.

Размер военной пенсии по случаю потери кормильца или погибшего члена семьи военнослужащего обязательной срочной военной службы вместо 25 500 драмов устанавливается в размере 27 тысяч драмов. Для двухсторонних сирот размер пенсии устанавливается в 90 тысяч драмов вместо сегодняшних 80 тысяч драмов. Размер минимальной пенсии вместо сегодняшних 25 500 драмов составит 27 тысяч драмов.

“В решении об установлении размеров пособий по старости, инвалидности, пособий по случаю потери кормильца и пособий на погребение предлагается установить размер пособий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца вместо 25 500 драмов - 26 500 драмов, а для детей –сирот - 90 тысяч драмов вместо 80 тысяч”, - сказала Батоян.

Министр финансов Атом Джанджугазян сказал, что помимо того, что выделенных госбюджетом средств на повышение пенсий и пособий в 2020 году, возникает дополнительная потребность в 3-4 млн драмов.

Заруи Батоян пояснила, что потребность в дополнительном финансировании возникла также и из-за того, что в январе-декабре 2019 года число получателей пособий увеличилось примерно на 5900 человек.