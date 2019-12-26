В городе на Филиппинах объявили бедственную ситуацию из-за тайфуна

Бедственная ситуация объявлена в городе Миндоро на Филиппинах, где бушует тайфун "Урсула". Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на мэра горда Ромуло Фестина (Romulo Festin).

Режим бедственной ситуации на Филиппинах может быть объявлен на различных уровнях административного деления, начиная с города, говорится в указе национального совета по управлению и уменьшению последствий стихийных бедствий Филиппин от 17 июня 2019 года, опубликованного в официальной газете страны. Этот режим подразумевает особые меры для использования резервов, установление потолка цен на товары первой необходимости и другие меры.

Ранее местные СМИ сообщали о 16 погибших во время тайфуна.

Как передает телеканал со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям, 58,4 тысячи человек были вынуждены переехать в эвакуационные центры.

По данным агентства, из-за стихии были отменены 115 внутренних рейсов, а также морские поездки для 15,7 тысячи человек.

Тайфун "Урсула" обрушился на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон, сообщается на сайте филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб.

Сообщается, что тайфун "Урсула" движется со скоростью 20 километров в час, а скорость ветра в порывах может достигать 54 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, тайфун покинет территорию Филиппин к вечеру пятницы или в субботу.