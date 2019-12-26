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Армянские шахматисты начинают выступления на чемпионате мира

Армянские шахматисты начинают выступления на чемпионате мира

В Москве состоялась торжественная церемония открытия чемпионатов по быстрым и молниеносным шахматам.

В мужском турнире «Арменпресс» представляют Левон Аронян, Габриел Саркисян, Грант Мелкумян, Арман Пашикян, Завен Андриасян, Тигран Петросян и Мануел Петросян. В турнире принимают участие почти все сильнейшие шахматисты во главе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

На женском турнире Армению представляют Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Анна Саркисян и Мария Геворкян.

26 декабря состоятся с 1 по 5 туры по быстрым шахматам. Первый тур начнется в 16: 00 по ереванскому времени.




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