Президент Армении отметил важность обеспечения нормальной деятельности КС: объявление

Управление по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения откликнулось на вопросы СМИ о подписании Закона “О внедрении системы ранней пенсии судей Конституционного суда”. «Арменпресс» представляет заявление управления по связям с общественностью аппарата президента РА.

“После подписания президентом республики Закона О внесении дополнений в Конституционный закон “О Конституционном суде”, управление по связям с общественностью аппарата президента Армении получило от ряда СМИ вопросы о том, чем было обусловлено подобное решение президента, было ли какое-либо давление на президента в вопросе подписания закона, учитывались ли при принятии решения о подписании закона различные позиции, и насколько принятое решение будет способствовать решению кризиса, создавшегося вокруг КС?

В ответ на вышеуказанные вопросы сообщаем, что президент республики обстоятельно изучил Закон О внесении дополнений в Конституционный закон “О Конституционном суде”, а также мнения различных политических сил, общественных, политических деятелей, ученых-юристов, публикации в СМИ.

Президент в ходе своих встреч выслушал также и точки зрения политических фракций, профессионального сообщества и представителей гражданского общества.

Было рассмотрено и мнение международных экспертов, изучен международный опыт, связанный с законом, и экспертное заключение Европейской комиссии по демократии (Венецианской комиссии).

Высказанные по закону позиции и приведенные доводы часто имеют морально-политические и эмоциональные акценты и являются результатом различных и порой противоречивых подходов, политических интересов в ходе толкования правовых норм.

Президент, руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами, и подчеркивая важность обеспечения нормальной деятельности Конституционного суда, подписал закон, считая, что в ходе действия закона члены Конституционного суда, как отметила в своем заключении Венецианская комиссия “без какого-либо ненужного давления (политического или личного)”, исключая какое-либо отклонение от принципа добровольности, выразят свое отношение к этому, приняв или не признав установленную законом возможность выхода на раннюю пенсию.

Президент, придавая важность необходимости обеспечения эффективной деятельности законодательной, исполнительной и судебной властей и государственных институтов в духе сотрудничества, приветствует намерение правительства Республики Армения сформировать специализированную комиссию по конституционным реформам, к работе которой будет привлечен и аппарат президента”.