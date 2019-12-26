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США погрязли в пробках и потеряли сотни миллиардов долларов

США погрязли в пробках и потеряли сотни миллиардов долларов

Техасский институт транспорта подсчитал ежегодные потери экономики США от заторов на дорогах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новому исследованию, городские жители проводят в пробках в среднем по 54 часа в год, что обходится американской экономике в 179 миллиардов долларов ежегодно.

Уточняется также, что материальные потери от заторов на дорогах составляют около 1080 долларов на человека в год. Кроме того, за время стояния в пробках попусту теряется почти 12,5 миллиарда литров горючего.

 

 

 




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