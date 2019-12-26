Канье Уэст представил альбом Jesus is born

Американский рэпер Канье Уэст в Рождество представил в сети альбом Jesus is born ("Иисус родился"), который записал совестно со своей группой Sunday Service, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В сборник вошло 19 песен, в том числе "Count uour blessings", "Excellent", "Balm in gilead", "Ultralight beam" и другие.

Пластинка стала первым релизом Уэста и Sunday Service. Весь этот год они гастролировали по США и исполняли госпел-версии хитов рэпера.

Альбом можно послушать или скачать на многих платформах.

В октябре супруг Ким Кардашьян представил девятый сольник Jesus is King, который практически сразу имел коммерческий успех, заняв первое место в музыкальном чарте Billboard 200.