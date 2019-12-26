Мы хотим сделать Новый год общественным праздником: премьер-министр о выделенных 270 млн драмов

12:42, 26 Դեկտեմբեր, 2019

Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства коснулся решения о выделении 270 млн драмов на новогодние мероприятия.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр отметил, что в основе решения лежат два концептуальных принципа. "Во-первых, мы договорились, что наша политика должна быть направлена на создание и расширение возможностей. В этом плане мы должны брать более долгие расчеты расходов государственных средств, чтобы потраченные средства приносили бы большую добавленную стоимость. Во-вторых, мы поставили задачу, чтобы атмосфера празднования Нового года претерпела определенные изменения. В последние годы есть тренд, люди предпочитают отмечать Новый год за пределами Армении, поскольку празднование Нового года в Армении, создает людям множество неудобств”, - отметил премьер.

По словам Никола Пашиняна, они хотят сделать Новый год действительно общественным праздником, где у общественности будет площадка для совместного празднования. Также сделать Новый год праздником настроения, а не еды, который приводит в депрессивное состояние. Мы постарались, чтобы культурная часть праздника была достаточно оживленной. Перед Новым годом в семьях появляется дилемма - на что потратить деньги. Купить эту колбасу или нет, и сколько? Я предлагаю на этапе этих размышлений принять следующее решение - по случаю Нового года родным, друзьям, родственникам подарить билеты (на культурные мероприятия. ред.), купить билет и подарить”,- сказал премьер-министр.