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Формируется новый бренд: премьер-министр о росте экспорта фруктовых вин

Формируется новый бренд: премьер-министр о росте экспорта фруктовых вин

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся темпов роста экспорта фруктовых вин из Армении, заметив, что происходит процесс формирования напитка, нового бренда. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал на заседании правительства, касаясь 75%-го роста экспорта фруктовых вин в течение 11 месяцев этого года.

“Фактически, эти показатели показывают, что они могут вызвать в мире довольно серьезный интерес и, по сути, несут в себе элементы армянского ноу-хау”, - заметил премьер-министр.




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БелТА

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