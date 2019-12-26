Армения присоединяется к группе Помпиду

Правительство Армении одобрило предложение о членстве в Группе сотрудничества Совета Европы по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (группа Помпиду).

Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию, группа Помпиду является одним из специализированных межправительственных органов Совета Европы, имеет статус частичного соглашения. Группа состоит из 39 стран-членов СЕ и наблюдателей. В группу входят также и не члены СЕ, такие страны, как Алжир, Тунис, Египет, Ливан, Иордания. Членский взнос группы Помпиду составляет 3,472 евро в год. При этом в первый год членский взнос нового члена группы Помпиду рассчитывается по дням, начиная со дня вступления.

“Основной целью деятельности группы является содействие борьбе с наркотиками на государственном уровне посредством обсуждений, обмена опытом, информацией, а также укреплением потенциала. Учитывая возможности сотрудничества в группе Помпиду, а также низкий членский взнос, членство Республики Армения в группе Помпиду и сотрудничество с этой структурой может стимулировать эффективность работ, осуществляемых на национальном уровне в деле борьбы с наркотиками, и международного сотрудничества, привлекая небольшие финансовые расходы из бюджета РА.

Проектом решения правительства Армении будет создана возможность для членства Республики Армения в Группе сотрудничества по борьбе с наркотиками и незаконным оборотом наркотиков Совета Европы (Группа Помпиду)” - говорится в обосновании.