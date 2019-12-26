Британские дипломаты по всему миру пересядут на электромобили

Британские дипломаты пересядут на электрические автомобили ради заботы об окружающей среде. Как информировали в четверг в МИД Соединенного Королевства, замена автопарка станет частью программы по превращению дипломатической службы в одну из самых экологичных в мире.

В общей сложности электрические кроссоверы Jaguar I-Pace будут направлены в 30 диппредставительств Великобритании по всему миру - от Монреаля и Рио-де-Жанейро до европейских столиц, Абу-Даби и Сиднея. Среди городов, в которые к апрелю 2020 года будут направлены дипломатические электрокары и где будут оборудованы пункты быстрой зарядки, числится и российская столица, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно опубликованным в четверг планам, к 2022 году МИД намерен иметь в своем автопарке 25% автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, а к 2030 году - довести их количество до 100%.

Помимо этого, британский МИД намерен установить солнечные панели на крышах своих диппредставительств, а также полностью оказаться от использования пластиковых стаканчиков.

"Я хочу, чтобы мы стали самой "зеленой" дипломатической службой в мире. Переход от бензиновых на полностью электрические автомобили поможет нам достичь этой цели", - приводятся в распространенном коммюнике МИД слова заместителя главы ведомства Саймона Макдональда.