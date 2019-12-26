Стало известно, кто из зарубежных актеров получил за свои роли наибольшую сумму денег. Список кинозвезд с самыми высокими гонорарами был опубликован на сайте Just Jared, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Лидером рейтинга стал Киану Ривз, заработавший благодаря трилогии «Матрица» 250 миллионов долларов. На втором месте оказался Брюс Уиллис, чья прибыль после выхода картины «Шестое чувство» составила 120 миллионов долларов. На третьем месте — Том Круз, которому кинолента «Война миров» принесла 100 миллионов. Аналогичную сумму Уилл Смит заработал благодаря съемкам третьей части «Людей в черном».

Том Круз отметился и на пятой позиции. Уточняется, что проект «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» позволил ему заработать 75 миллионов долларов. На шестой, седьмой и восьмой строчках — Роберт Дауни-младший, также получивший по 75 миллионов долларов за блокбастеры «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Железный человек 3».

Девятую позицию заняла Сандра Буллок, которая получила 70 миллионов долларов за «Гравитацию». Десятку замкнул Том Круз с ролью в картине «Миссия невыполнима» и заработком в 70 миллионов.