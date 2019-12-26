Интерактивная образовательная программа “В гостях у русской сказки” в Музее русского искусства

В рамках экспозиции “Как рождается шедевр” в преддверии новогодних праздников в Музее русского искусства (коллекция профессора Арама Абраамяна) будет реализована интерактивная образовательная программа “В гостях у русской сказки”. Она не только развлекательная, но и познавательная и образовательная. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

В экспозиции этнографические предметы 19 - 20 веков, привезенные из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, сопоставленные с художественными шедеврами того же периода из коллекции профессора Арама Абраамяна, авторы которых в свое время были вдохновлены русским народным творчеством.

В ходе мероприятия дети окажутся в мире русской сказки, где их встретит сказочный герой, и посредством интерактивной игры-экскурсии познакомит с русскими этнографическими предметами, различными традиционными орнаментами и их смыслом.

В практической части программы дети российскими национальными орнаментами разукрасят елочные игрушки и получат их в качестве новогоднего сувенира.

Интерактивная образовательная программа “В гостях у русской сказки” состоится 27 декабря в 11: 00, 14: 00 и 17: 00.

Для подробной информации звонить по следующим телефонам՝ 010 - 56-03-31, 010 - 56-21-56, 093 -09-00-86.