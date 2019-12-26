В Саудовской Аравии запретили браки с детьми

Министерство юстиции Саудовской Аравии установило запрет на браки до 18 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Saudi Gazette еще 23 декабря, но российские СМИ обратили на это внимание только 26-го числа.

Министр Валид ас-Самаани разослал уведомление о запрете во все суды. Теперь для вступления в брак в возрасте младше 18 лет потребуется решение специального суда, который установит, «соответствует ли брак реальным интересам подростка и не повредит ли он ей или ему.»

Как сообщает РИА Новости, в январе текущего года в королевстве запретили вступать в брак детям младше 15 лет. До этого минимальный брачный возраст не был прописан в законах страны.

В начале декабря Саудовская Аравия сменила Японию на посту председателя G20. Приоритетами государства его представители назвали борьбу с изменениями климата и защиту прав женщин.

По оценке Мирового экономического форума, Саудовская Аравия находится на 141-м месте из 149 стран по уровню равенства полов.