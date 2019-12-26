Жители стран Персидского залива наблюдали солнечное затмение

Жители Катара, Бахрейна, эмирата Абу-Даби в ОАЭ, юго-востока Саудовской Аравии, Омана впервые за полтора века увидели почти полное солнечное затмение, следующее такое затмение можно будет наблюдать в регионе только через сто лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Желающие посмотреть, как солнечный диск закроет луна начали собираться возле здания катарской обсерватории на побережье Персидского залива с 5.30 утра. Сотрудники обсерватории и расположенного в этом же здании планетария Al Thuraya приглашали жителей эмирата полюбоваться на весьма редкое для этих краев явление - солнечное затмение, которое стало последним в 2019 году.

Солнечное затмение в Катаре стартовало на рассвете - в 6.17 утра (совпадает с мск). Максимальная фаза затмения была видна в 6.36 утра.