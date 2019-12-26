В аппарате омбудсмена Армении начал действовать отдел защиты прав лиц с инвалидностью

В аппарате защитника прав человека Армении создан отдел по защите прав лиц с инвалидностью. Как передает «Арменпресс», омбудсмен сообщил, что отдел обеспечит защиту прав и свобод лиц с инвалидностью, нарушенных государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, а также мониторинг применения положений Конвенции ООН “О правах лиц с инвалидностью”.

Отдел, действующий в составе департамента гражданской, социально-экономической и культурной защиты аппарата Защитника прав человека, предусматривает тесное сотрудничество с действующими в сфере общественными организациями, СМИ и другими представителями гражданского общества для содействия формированию и укреплению равных возможностей и среды прав. В этом плане защитник прав человека придает особую важность уважению прав и достоинства лиц с инвалидностью, их самостоятельности и участию в процессе принятия решений, а также обеспечению их независимой жизнью и реализации их права на участие в общественной жизни государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

Защитнику прав человека был отведен мониторинг применения положений Конвенции ООН “О правах лиц с инвалидностью”, а также предотвращение нарушений прав лиц с инвалидностью и их защита.