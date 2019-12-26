Генеральный директор “Ростелекома” посетил воинскую часть Министерства обороны РА

11:00, 26 Դեկտեմբեր, 2019

В конце года компании проводят ряд мероприятий, которые преследуют цель подвести итоги года и решить предстоящие задачи.

Как сообщает «Арменпресс», генеральный директор “Ростелекома” Айк Фарамазян 23 декабря посетил одну из воинских частей Министерства обороны Армении, расположенную в северо-восточной части страны. “Ростелеком” подарил воинской части телевизоры и другую бытовую технику.

Руководитель компании вместе с офицерским составом осмотрел воинскую часть, ознакомился с питанием воинов, условиями в аудиториях и спальных комнатах, общей территорией, местами досуга и отдыха солдат.

“ “Ростелеком” уже долгое время сотрудничает с Министерством обороны Армении, мы осуществили ряд программ для повышения нашей защищенности и эффективности в сфере связи.

В преддверии праздников мы решили подарить солдатам телевизоры и другую бытовую технику, создать им более благоприятные условия”, - отметил генеральный директор “Ростелекома” Айк Фарамазян.

С “Ростетелеком” договорились и о Smart TV для большого зала и других помещений, чтобы солдаты могли в часы отдыха смотреть научно-популярные, военные, развивающие передачи, а в новогодние дни – праздничные программы.

“Для нас очень важно, чтобы каждая компания и каждая личность были рядом с нашими солдатами и офицерами”,- отметил генеральный директор и поздравил с наступающими праздниками, выразив уверенность, что с такими солдатами и офицерским составом в стране все могут спокойно спать, поскольку граница в надежных руках.

“Ростелеком”, ЗАО “ДЖИЭНСИ-Альфа” (www.rtarmenia.am)

Один из ведущих операторов телекоммуникационной сферы Армении - ЗАО “ДЖИЭНСИ-Альфа” с декабря 2012 года успешно предоставляет услуги доступа в интернет и фиксированной телефонной связи под брендом “Rostelecom”.

С сентября 2013 г. компания совместно с компанией “Гибрид Солюшнс” также предоставляет и услугу IP телевидения нового поколения.

В сентябре 2015 года компания представила совершенно новое Smart TV, выделяющееся своими инновационными решениями и возможностями.

Сеть “Ростелеком” в Армении создана на оптико-волоконном кабеле, протяженность которого составляет более 3000 км, покрывая 80% территории Армении.

Через операторов Ирана и Грузии сеть “Ростелеком” связана с основными магистральными сетями региона и крупнейшими центрами обмена трафиком.

Среди корпоративных клиентов компании - крупнейшие предприятия и банки, правительство РА и государственные органы, телекоммуникационные компании и международные организации.

Применение сверхсовременных технологий дает компании возможность полностью удовлетворить потребности современного абонента, распространяя и обеспечивая доступность услуг по всей территории Армении.

С 2014 г. компания предоставляет услуги населению в административных районах Кентрон, Эребуни, Нубарашен, Ачапняк, Давиташен, Малатия-Себастия, Нор Норк и Аван, Арабкир Еревана и в городах Абовян, Чаренцаван, Раздан, Ванадзор, Гюмри, Аштарак, Мецамор, Армавир, Масис, Арташат, Арарат, Севан, Дилижан, Иджеван, Капан, Мартуни, Алаверди и Каджаран.

ОАО “Ростелеком” (www.rostelecom.ru) является крупнейшей и динамично развивающейся отраслью телекоммуникаций России и Европы, предоставляющей услуги во всех сегментах отрасли по всей территории России.

Компания занимает лидирующую позицию по доступности интернета и платных телевизионных услуг на российском рынке. Число пользователей интернет-услугами превышает 10,9 млн, а платным телевидением - 7,7 млн.

ОАО “Ростелеком” является лидером на рынке телекоммуникационных услуг для российских госструктур и корпоративных клиентов всех уровней.

Компания также занимает лидирующие позиции в сфере инновационных решений для электронного правительства, облачных технологий, здравоохранения, образования, безопасности, коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается позицией, занимаемой в рейтинговых таблицах, агентство Fitch Ratings оценивает ее рейтинг на уровне “BBB”, а по оценке Standard&Poor's – “BB+”.