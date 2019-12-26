Стуруа, Шенгелая и другие написали открытое письмо властям Грузии

Знаменитые грузинские деятели искусства написали открытое письмо на имя премьера Грузии Георгия Гахария, президента Саломе Зурабишвили и главы парламента Арчила Талаквадзе и призвали создать министерство культуры как отдельное ведомство, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На сегодняшний день в Грузии функционирует министерство образования, науки, культуры и спорта.

Объединение таких ведомств, как образование и наука, культура и спорт существенно отбросило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, в свою очередь, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы", - говорится в обращении, обнародованном телеканалом Imedi.

Под обращением подписались такие известные деятели искусства, как режиссеры Роберт Стуруа, Эльдар Шенгелая, Темур Чхеидзе, композиторы Николоз Рачвели, Дато Эвгенидзе, актеры Кахи Кавсадзе, Нинели Чанкветадзе, директор Национального балета Грузии "Сухишвили" Нино Сухишвили и многие другие.

Выступили за создание отдельного министерства в том числе Театральное общество Грузии, Союз художников, Союз архитекторов, Союз композиторов и другие.