Артур Давтян наградил 4 сотрудников уголовно-исполнительных учреждений

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян 4 служащих уголовно-исполнительных учреждений “Больница для осужденных”, “Нубарашен” и “Армавир” за добросовестное и надлежащее исполнение служебных обязанностей, заданий наградил юбилейной медалью прокуратуры Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных указанными служащими, были раскрыты случаи незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта должностными лицами уголовно-исполнительных учреждений “Нубарашен” и “Армавир” МЮ РА.

В частности, используя полученные оперативные данные, 20 декабря 2019 г. сотрудники УИУ “Нубарашен” провели личный обыск сотрудника отдела обеспечения безопасности того же учреждения, в его кармане были обнаружены наркотики различных видов.

Кроме того, в результате предпринятых сотрудниками УИУ “Армавир” оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что ведущий специалист отдела обеспечения охраны того же учреждения за доставку наркотика и психотропного вещества получил от неизвестного лица взятку в размере 30.000 драмов и хранил полиэтиленовый пакет с запрещенными веществами в своем автомобиле личного пользования.

20 декабря 2019 г. сотрудники уголовно-исполнительного учреждения “Армавир” Минюста Армении подвергли осмотру его автомобиль, в котором было обнаружено несколько видов наркотиков.

Генеральный прокурор Армении выразил благодарность указанным служащим МЗ РА за выполнение их обязанностей с большой ответственностью, отметив, что они являются примером государственного служащего, принципиально борющегося с незаконным оборотом запрещенных в уголовно-исполнительных учреждениях вещей, наркотических средств и психотропных веществ, что должно быть примером и для других их коллег в уголовно-исполнительной службе.

Были возбуждены уголовные дела, сотрудники УИУ, совершившие очевидные преступления, были задержаны.

Подобные проявления, по словам Артура Давтяна, наилучшим образом выражают работу, твердость служащих, уважающих авторитет и добрую репутацию службы, особенно в вопросах очистки рядов службы от лиц, имеющих преступные наклонности и входящих в преступные связи с лицами, содержащимися в уголовно-исполнительных учреждениях. По словам генерального прокурора, это основной путь устранения причин объективного недовольства в связи с ситуацией в уголовно-исполнительных учреждениях, выражаемого как обществом, так и государством.

Артур Давтян отметил, что действия должностных лиц, проявляющих подобное поведение, приносят большой вред, поскольку, помимо совершения преступления, они препятствуют осуществлению функций государства по исправлению лиц, осужденных к лишению свободы, а также осуществлению целей наказания в целом. В этом плане добросовестность служащих, проявляющих решимость и волю в борьбе с этими проявлениями, чувство долга перед государством, должны поощряться и быть закономерным и универсальным стилем работы.