СНБ раскрыла случай злоупотребления должностными полномочиями со стороны главы общины Масис

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности РА, раскрыт случай злоупотребления должностными полномочиями руководителем общины Масис Араратской области РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

Согласно полученным предварительным данным, сотрудники и члены Совета старейшин муниципалитета Масиса Араратской области, в 2007 - 2008 гг. , действуя по указанию руководителя общины, без предусмотренных законом соответствующих оснований, одного из членов Совета старейшин признали социально необеспеченным человеком и на основании решения Совета старейшин в пользу последнего отчуждили административное здание площадью 833.2 кв. м, которое являлось собственностью общины и эксплуатировалось одной компаний, а затем путем прямой продажи, другим решением, члену того же совета отчуждили и земельный участок площадью 299 кв. м, занимаемый указанной компанией. Затем, по указанию главы общины, указанная административная территория и земельный участок были переданы указанным им лицам - сыну последнего и дочери бывшего начальника Полиции РА.

Таким образом, вследствие деятельности ряда лиц была нарушена нормальная деятельность государственного органа, не были соблюдены требования правовых норм, регулирующих отчуждение имущества и земельных участков, являющихся общинной собственностью, в результате чего имущество и земельный участок с особо крупной стоимостью, принадлежащие Республике Армения были неправомерно отчуждены, что привело к тяжелым последствиям.

В следственном департаменте СНБ Армении возбуждено уголовное дело по признакам соответствующих статей.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.