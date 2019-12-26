В селе Лусакунк сгорело около 400 тюков фуража

25-го декабря в 15:31 в службу “911” поступил звонок о том, что в селе Лусакунк Гегаркуникской области горит стог сена.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что пожар вспыхнул во дворе одного из домов на 1-ой улице. Сгорело около 400 тюков фуража.