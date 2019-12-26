Совет старейшин Еревана утвердил бюджет Еревана на 2020 год

Совет старейшин Еревана обсудил и утвердил бюджет Еревана на 2020 г. Согласно решению, общая сумма доходов бюджета должна составить 107,146,776.0 тыс. драмов. Изначально по бюджету 2019 года эта сумма составляла 83,077,572. 1 тыс. драм.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата мэрии Еревана, запланированные доходы превышают фактически собранные общие доходы 2018 г. на 38,478,717. 0 тыс. драмов или на 56.0%.

В общем объеме предусмотренных проектом доходов собственные доходы составляют 27,020,249,6 тыс. драмов, что больше предусмотренных в 2019 г. на 3,079,373. 9 тыс. , а в 2018 г. на 5,615,152. 8 тыс. драмов или на 26.23%.

По проекту бюджета 2020 г. объем расходов запланирован на сумму 116,259,587. 5 тыс. драмов, из коих около 90,3% или 104,969,085.3 тыс. драмов приходится на текущие расходы (административный бюджет), а дефицит предусмотрен в размере 9,112,811.5 тыс. драмов.

Заместитель мэра Еревана Айк Саркисян, представляющий проект решения, отметил, что при составлении бюджета учитывались программы развития Еревана на 2019 - 2023 годы, приоритеты и имеющиеся возможности, предусмотренные пятилетней программой, приоритеты программы на 2020 год, основные направления реализованных программ и эффективность их выполнения в 2019 году. В основе реализации программ Еревана, намеченных на 2020 г. лежит принцип соразмерного и стабильного развития, они направлены на обеспечение непрерывности формирования благоустроенной, удобной и доступной среды, модернизацию городских инфраструктур, обеспечение жизненных интересов населения.

По поводу отдельных расходов бюджета члены Совета старейшин Еревана задали вопросы вице-мэру Айку Саркисяну.