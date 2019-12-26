МЧС Армении получило более 10 сигналов о пожарах на разных травяных участках республики

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 25 декабря поступило 14 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в частности:

в городе Арташат Араратской области - 1 га

у села Шаумян - 1000 кв / м

в Ванадзоре - 700 кв / м, 1300 кв / м

в городе Ташир - 2000 кв / м, 1000 кв / м

в селе Урасар - 10 га

на участке вдоль дороги Степанаван – Ташир - 100 га

у села Воротан Сюникской области -1 5 га

на участке вдоль дороги Мегри – Варданидзор - 3000 кв / м

в селе Акнахбюр Тавушской - около 3000 кв / м

в селе Гандзакар - около 1500 кв / м

в селе Гладзор Вайоцдзорской области - 1500 кв / м травяного покрова и виноградник площадью 400 кв / м

на участке вдоль автодорог Алаверди – Ноемберян -700 кв / м

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.