Мероприятия предстоящие 26 декабря
Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет события, ожидаемые сегодня.
Сегодня, 26 декабря, парламентская фракция “Мой шаг” выступит с пресс-конференцией. Члены фракции представят работу, проделанную в течение года.
Состоится очередное, последнее заседание правительства Армении в 2019 году.
С итоговой пресс-конференцией выступит начальник Генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян.
К политическим развитиям в Армении в 2019 г. обратится директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.
В Доме камерной музыки им. Комитаса состоится большой армяно-еврейский концерт, посвященный национальному еврейскому празднику – Хануке.
Об этом и других темах можете подробно прочитать на сайте armenpress.am
Следите за нами также в Twitter и Facebook.