Мероприятия предстоящие 26 декабря

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет события, ожидаемые сегодня.

Сегодня, 26 декабря, парламентская фракция “Мой шаг” выступит с пресс-конференцией. Члены фракции представят работу, проделанную в течение года.

Состоится очередное, последнее заседание правительства Армении в 2019 году.

С итоговой пресс-конференцией выступит начальник Генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян.

К политическим развитиям в Армении в 2019 г. обратится директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

В Доме камерной музыки им. Комитаса состоится большой армяно-еврейский концерт, посвященный национальному еврейскому празднику – Хануке.

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