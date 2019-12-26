Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 09:00 часов 26-го декабря в Армении все автодороги в основном проходимы. На перевале Варденяц местами гололед. Водителям грузовых автомобилей рекомендуется иметь на колесах цепи противоскольжения.

На автодорогах города Апаран Арагацотнской области местами гололед. В городах Раздан Котайкской области, Гюмри, Амасия Ширакской области и в селе Ашоцк идет снег.

«Арменпресс» передает, что согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего дорога закрыта для грузовых автомобилей. Установлена альтернативная дорога Дилижан-Ноемберян-Баграташен.