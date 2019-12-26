Газета “Айастани Анрапетутюн”: Наступили праздники и надо готовить подарки

“Говорят, что при выборе новогоднего подарка нужно иметь в виду, что предпочитает символ данного года. Получается, что 2020 год надо встречать с пакетом сыра. Это конечно юмор. На самом деле нужно учитывать некоторые обстоятельства, исходя из особенностей адресата подарка.

Так, покупая подарки, некоторые учитывают гороскоп, а некоторые следуют советам специалистов. Например, британский парфюмер Ли Хардинг рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе парфюма в качестве подарка. Специалист советует учитывать запах, возраст, образ жизни и даже предпочтения, обусловленные едой. По словам Хардинга, в течение жизни меняется как вкус человека, так и его обоняние. Так, по его словам, подростки склонны выбирать более сладкие и фруктовые ароматы, но зрелые люди предпочитают эти ароматы лишь как оттенки.

Парфюмер уверяет, что пищевые пристрастия тоже могут многое сказать о предпочтениях. Человеку, который не особенно любит специи, не понравятся и острые ароматы или восточные оттенки”.

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