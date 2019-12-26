Газета “Айастани Анрапетутюн”: Ирак на пути преодоления кризиса

“Внутриполитический кризис в Ираке все еще продолжается. 24 декабря демонстранты в разных городах подожгли офисы политических партий и организаций, перекрыли мосты и дороги. Но тем не менее, в парламенте в тот же день был утвержден новый Кодекс О выборах и был ответ спикера президенту страны Брахаму Салиху по вопросу уточнения большинства. И это кажется проблеском света в глубине тоннеля.

После акций протеста против неэффективности социально-экономической политики правительства, роста безработицы, недостатка общественных услуг, коррупции и т.д., прошедших 1 октября этого года в Багдаде, в стране сложилась кризисная ситуация. В связи с этим отметим, что Ирак занимает 12-е место в списке организации “Transparency International”. Кроме того, в результате некоторых исследований выяснилось, что с 2003 года по сей день происходили крупные хищения и грабеж - на 450 миллиардов долларов, что, естественно, стало причиной серьезного недовольства населения. Однако к протестующим, недовольным социально-экономической ситуацией, очень быстро прибавились и политики, в результате чего 1 декабря премьер-министр страны Адель Абдулмехди подал в отставку.

Для решения возникших сложных проблем 23 декабря парламент должен был созвать заседание, но из-за отсутствия кворума оно был отложено до 24 декабря, которое состоялось, и после довольно долгих обсуждений удалось утвердить новый кодекс выборов, состоящий из 50 пунктов”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.