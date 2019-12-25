Я рад, но был бы намного счастлив, если бы это произошло в 2016 году: Симон Мартиросян

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Симон Мартиросян рад, что получит золотую медаль Рио-2016.

«Я счастлив, что серебряная медаль станет золотой, но я был бы намного счастлив, если бы это произошло в 2016 году. Но давайте не будем спешить и подождем медали. Если честно, я не в шоке, я знал об этом раньше, но я ждал официального подтверждения. Это новая мотивация для меня на Олимпиаде в Токио», - сказал Мартиросян в беседе с Арменпресс.

Как сообщалось ранее, серебряный призер Олимпийских игр в Рио Симон Мартиросян в январе 2020 года может получить олимпийскую золотую медаль. Международная федерация уже поздравила Мартиросяна с золотой медалью, так как допинг-пробы чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказались положительными.

Представитель Узбекистана Нурудинов в Лондоне занял 4-е место, и первое место в Рио вынудило МОК пересмотреть тест предыдущей Олимпиады. Симон Мартиросян на Олимпийских играх в Рио занял второе место с результатом 417 кг в двоеборье.

Мартиросян станет третьим в истории независимой Армении золотым медалистом Олимпийских игр.