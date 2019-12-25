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Галь Гадот экранизирует роман, запрещенный в израильских школах

Галь Гадот экранизирует роман, запрещенный в израильских школах

Галь Гадот и ее муж Ярон Варсано будут продюсировать экранизацию романа Дорит Рабиньян "Живой забор", который запретили читать в израильских школах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Variety.

Это связано с тем, что в книге рассказывается история любви переводчицы-еврейки Лиат и арабского художника Хилми. Они встречаются в Нью-Йорке и скрывают свои отношения от друзей и семьи.

Роман, написанный в 2014 году, вызвал волну критики в Израиле, и в 2015 году Министерство образования исключило его из школьной программы, после чего продажи издания резко возросли.

Сейчас звезда картины "Чудо-женщина" находится в Израиле, у нее перерыв между съемками в "Смерти на Ниле" по роману Агаты Кристи и в "Красном уведомлении" с Дуэйном Джонсоном.

Продюсерская компания Галь Гадот и Ярона Варсано, которая будет заниматься экранизацией "Живого забора", называется Pilot Wave.

 

 




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