В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов

Полиция Гонконга в среду вечером применила слезоточивый газ и перцовый спрей для разгона антиправительственных протестов в районах Монг-Кок и Шатин. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

Протестующие вышли на улицы и собрались в торговых центрах еще в рождественский сочельник, устроив многочисленные шествия, множественные погромы магазинов, поджоги. Участники демонстраций блокируют улицы, ломают светофоры, нападают на прохожих, бросают в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью.

В свою очередь протестующие обвиняют полицию в жестоком обращении и применении чрезмерной силы для разгонов протестов во вторник и среду. Участники демонстраций выкрикивают уже хорошо знакомые всем лозунги "Распустить полицию прямо сейчас", "Пять требований, ни одним меньше" и "Независимость Гонконгу".

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выразила недовольство поведением протестующих, заявив, что местные жители и многочисленные туристы, приехавшие в город на праздники, остались разочарованы тем, что празднования были омрачены и отменены из-за поведения "группы эгоистичных и безрассудных протестующих".

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысяч человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.