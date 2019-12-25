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Европейские индексы - 24-12-19

Европейские индексы - 24-12-19

МОСКВА, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 13300.98 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 6029.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.11% и составил 7632.24 пункта, а российский RTSI вырос на 0.36% и составил 1540.46 пункта.




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