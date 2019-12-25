Европейские индексы - 24-12-19
МОСКВА, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 13300.98 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 6029.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.11% и составил 7632.24 пункта, а российский RTSI вырос на 0.36% и составил 1540.46 пункта.
- 25.12-20:32 СМИ помогают правительству было более прозрачным перед обществом: премьер-министр
- 25.12-20:15 Я рад, но был бы намного счастлив, если бы это произошло в 2016 году: Симон Мартиросян
- 25.12-19:13 Известны имена «10 лучших спортсменов года» Армении
- 25.12-18:43 Президент встретился с представителями различных политических и общественных организаций
- 25.12-18:05 Галь Гадот экранизирует роман, запрещенный в израильских школах
- 25.12-17:45 В музее “Эребуни” представлены найденные в бассейне Севана эксклюзивные археологические экспонаты
- 25.12-17:32 В Иране наблюдаются перебои с доступом к интернету
- 25.12-17:18 Елена Аракелян назначена судьей Суда первой инстанции общей юрисдикции Ширакской области
- 25.12-17:06 В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов
- 25.12-17:04 Асмик Джалалян назначена судьей Суда первой инстанции общей юрисдикции Ширакской области
- 25.12-17:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-12-19
- 25.12-17:01 Европейские индексы - 24-12-19
- 25.12-16:57 Обсужден проект Национальной стратегии по защите прав человека Республики Армения
- 25.12-16:51 Житель Франции выиграл €15 млн в рождественской лотерее
- 25.12-16:50 Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
- 25.12-16:45 Санта-Клаус завершил свое 64-е турне по миру, сообщило NORAD
- 25.12-16:25 Симон Мартиросян получит золотую медаль Олимпийских игр в Рио: Пашик Алавердян
- 25.12-16:12 Иран предложил исламским странам создать криптовалюту и сократить зависимость от США
- 25.12-16:03 Паства Католической церкви Армении празднует Святое Рождество
- 25.12-16:00 Дочь Синди Кроуфорд сфотографировала себя в нижнем белье
- 25.12-15:58 Подписан Меморандум о сотрудничестве между аппаратом премьер-министра РА и компанией “ВиваСелл-МТС”
- 25.12-15:55 Показатель экономической активности Армении за 11 месяцев вырос на 7,5%
- 25.12-15:54 Впервые из госбюджета РА на работы по лесопосадкам выделено около 425 млн драмов
- 25.12-15:53 В новогоднюю ночь общественный транспорт в Тбилиси будет бесплатным
- 25.12-15:49 Немцы больше доверяют Макрону, чем Меркель, показал опрос
20:45, 20.12.2019
Просмотрели 1108 раз С 2020 года станет легче увидеть Ани: будет изменен режим доступа
14:31, 21.12.2019
Просмотрели 1103 раз ВС Армении оснащены системами ПВО TOР-M2 KM
20:00, 20.12.2019
Просмотрели 1013 раз Армения будет координировать реализацию программы формирования ювелирного бренда ЕАЭС: Пашинян
12:22, 21.12.2019
Просмотрели 986 раз У каждого села в Арцахе своя история, свои герои — президент Саркисян посетил село Арав
16:46, 20.12.2019
Просмотрели 905 раз Журнал “Time” назвал Армению “Кавказским тигром”