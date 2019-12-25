Обсужден проект Национальной стратегии по защите прав человека Республики Армения

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены Национальная стратегия по защите прав человека и План вытекающих из нее действий на 2020-2022 гг.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что разработка и принятие программы исходят из программы мероприятий правительства Армении на 2019-2023 годы и ряда международных обязательств, принятых Республикой Армения, в том числе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. По словам министра, стратегия прошла всесторонние обсуждения по всей стране, организовано более десятка мероприятий, обсуждено с представителями гражданского общества, принято большинство полученных от заинтересованных ведомств предложений, а также была проведена активная работа с офисом омбудсмена. Р. Бадасян отметил, что в стратегии дается оценка текущего состояния в сфере прав человека, а также излагаются основные принципы и приоритеты на следующие 3 года. Планируется формирование группы мониторинга с участием представителей государственных органов и гражданского общества для контроля за надлежащим выполнением плана действий, а также создания электронной платформы национальной стратегии.

Состоялся обмен мнениями вокруг документа, был обсужден ряд связанных с планом действий вопросов, представлены предложения и замечания.

Премьер-министр поручил дополнить проект, обобщив внесенные в ходе совещания предложения, и в краткие сроки представить документ на обсуждение правительств.